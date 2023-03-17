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على خطى بولندا.. سلوفاكيا توافق على إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

منذ 5 دقائق
علم سلوفاكيا

علم سلوفاكيا

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كشف رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيغر، الجمعة، أن بلاده وافقت على إرسال طائرات مقاتلة من طراز “ميغ 29” إلى أوكرانيا بعد بولندا.

وأوضح هيغر أن سلوفاكيا ستزود كييف أيضاً بجزء من نظام الدفاع الجوي “KUB”، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وتعتبر سلوفاكيا ثاني دولة ترسل طائرات حربية إلى كييف بعد بولندا التي أعلنت الخميس أنها ستفعل ذلك.

وكان أسطولها المكون من 11 طائرة “ميغ 29” قد تقاعد الصيف الماضي ومعظم الطائرات ليست في حالة تشغيلية، حيث سترسل تلك التي تعمل وسيذهب الباقي لقطع الغيار.

وكان حلفاء الناتو مثل بولندا وسلوفاكيا مؤيدين صريحين بشكل خاص لكييف منذ ذلك بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

يذكر أن بولندا أعلنت أمس الخميس 16\3\2023، أنها سترسل إلى أوكرانيا أربع طائرات مقاتلة من طراز MiG-29 في الأيام المقبلة، مما يجعلها أول حلفاء كييف يوفرون مثل هذه الطائرة.

ورفضت الدول الغربية التي زودت أوكرانيا بالأسلحة حتى الآن إرسال طائرات مقاتلة، رغم طلب كييف عدة مرات من حلفائها الغربيين تسليمها مقاتلات-قاذفات حديثة على أمل الحصول على مقاتلات إف-16 الأميركية.

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