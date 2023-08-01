على خطى فرنسا وإيطاليا.. إسبانيا تُجلي رعاياها من النيجر

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية اليوم الثلاثاء، أنّ الحكومة تستعد لإجلاء أكثر من 70 إسبانيًا في النيجر على متن رحلات جوية، بعدما استولى الجيش على السلطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية تقديم مزيد من المعلومات حول العملية، مثل إذا ما كانت إسبانيا سترسل طائرتها الخاصة. وتعلل بدواع أمنية.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية إنّ طاقم السفارة الإسبانية في نيامي تواصل مع المقيمين والزوار من الإسبان هناك لتنسيق العملية.

ويأتي القرار بعدما قالت فرنسا إنها ستجلي رعاياها ورعايا دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بعدما أغلقت النيجر مجالها الجوي وألغت جميع الرحلات الجوية التجارية. وقالت إيطاليا أيضًا اليوم الثلاثاء إنها ستسيّر رحلة خاصة لاستعادة رعاياها من عاصمة النيجر نيامي.