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على خطى 29 دولة أفريقيّة.. غانا تُقرّ إلغاء عقوبة الإعدام

منذ 20 ثانية
غانا

غانا

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أقرّ برلمان غانا الثلاثاء، إلغاء عقوبة الإعدام، مما يجعل البلاد الأحدث من بين دول أفريقية عدة ألغت عقوبة الإعدام في السنوات القليلة الماضية.

ورغم صدور أحكام بالإعدام على 176 شخصًا حتى العام الماضي، لم يُعدم أي شخص في غانا منذ عام 1993، وفقًا لمصلحة السجون في البلاد.

وجاء في تقرير لجنة برلمانية أنّ مشروع القانون الجديد سيعدل قانون الجرائم الجنائية في الدولة، لتحل عقوبة السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام. ويتعين توقيع الرئيس نانا أكوفو أدو على القانون حتى يدخل حيز التنفيذ.

وغانا هي الدولة التاسعة والعشرون التي تلغي عقوبة الإعدام في أفريقيا والدولة رقم 124 على مستوى العالم، وفقًا لمنظمة مشروع عقوبة الإعدام غير الحكومية ومقرها لندن، والتي قالت إنها عملت مع شركاء في غانا للمساعدة في تغيير القانون.

 

    المصدر :
  • رويترز

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