الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

على خلفية التوتر مع روسيا.. السويد تعزز حضورها العسكري في جزيرة غوتلاند

14 - يناير - 2022

الجيش السويدي - أرشيف

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش السويدي أنه نشر عربات مدرعة وعشرات العسكريين في شوارع مدينة فيسبي الساحلية بجزيرة غوتلاند المطلة على بحر البلطيق، في ظل التوتر الحاصل بين روسيا والناتو.

وشوهدت 12 عربة مدرعة وعشرات العسكريين في شوارع فيسبي، في خطوة غير معتادة ردا على ما وصفته ستوكهولم بـ”النشاط الروسي” المتزايد في المنطقة.

وجاءت الخطوة بعد أن اجتازت ثلاث سفن إنزال روسية مضيق الحزام العظيم في بحر البلطيق هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوتر بين روسيا وحلف الأطلسي.

من جهته، قال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست إن “القوات المسلحة تتخذ الاجراءات اللازمة لحماية سلامة السويد وإظهار قدرتنا على حماية البلاد ومصالحها”.

وتتعاون النرويج والدنمارك وأيسلندا الأعضاء في حلف “الناتو” والسويد وفنلندا الشريكتان للحلف بشكل وثيق على صعيد الأمن الإقليمي.

وأعادت السويد التي لم تخض حربا منذ قرنين الخدمة العسكرية الإجبارية عام 2017، وفتحت حاميتها العسكرية في جزيرة غوتلاند في يناير 2018.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

الجزائر وإسبانيا
الجزائر ترفع القيود عن التبادل التجاري مع إسبانيا
مواجهات بين الفلسطينيين والجيس الاسرائيلي (أرشيف)
استشهاد فلسطيني خلال مواجهات في الضفة الغربية
أضرار إعصار ولاية كنتاكي
حاكم ولاية كنتاكي: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 15

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

القمح
سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟