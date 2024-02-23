على خلفية ضعف الدولار وتوترات الشرق الأوسط.. الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا، وتتجه لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بعدما زاد ضعف الدولار على نطاق واسع وتوترات الشرق الأوسط من جاذبية المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0411 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2025.7 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2035.3 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مير المحلل لدى ماركس “هناك قدر لا بأس به من الشراء الفعلي، خاصة من جانب البنوك المركزية، وحقيقة أن الدولار لم يتحرك بالفعل يمنح الذهب عنصر دعم أيضا”.

وتابع أن “عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية تساعد أيضا في تقديم بعض الدعم للذهب”.

وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة، كما استهدفوا مدينة إيلات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وفي الوقت نفسه، يتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 898.05 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 965.69 دولار، فيما صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.78 دولار للأوقية لكنها انخفضت 2.6 بالمئة هذا الأسبوع حتى الآن.