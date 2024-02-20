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على خلفية وفاة نافالني.. باريس ستستدعي السفير الروسي

منذ 13 دقيقة
أليكسي نافالني

أليكسي نافالني

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كشفت صحيفة لوموند نقلا عن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه القول خلال رحلة في الأرجنتين إن بلاده ستستدعي السفير الروسي في باريس عقب وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في سجنه.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، قال سيجورنيه “طلبت استدعاء السفير الروسي اليوم الساعة 1830”.

كما استدعت ألمانيا أمس الاثنين سفير روسيا في برلين على خلفية وفاة نافالني.

وقالت مصلحة السجون الروسية إن نافالني (47 ​​عاما) توفي فجأة يوم الجمعة بعد التريض في سجن بولار وولف بالدائرة القطبية الشمالية حيث كان يقضي حكما بالسجن لثلاثة عقود.

وتُحمل دول غربية وأنصار نافالني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية وفاة نافالني.

وينفى الكرملين تورطه ويقول إن المزاعم الغربية بأن بوتين مسؤول عن الوفاة غير مقبولة.

    المصدر :
  • رويترز

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