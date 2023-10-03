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على غير المتوقع.. زيادة فرص العمل في أميركا خلال أغسطس

منذ 57 ثانية
علم أميركا

علم أميركا

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زادت فرص العمل في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أغسطس\آب، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقالت وزارة العمل في مسحها الشهري عن فرص العمل ومعدل دوران العمالة الثلاثاء إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، قفزت 690 ألفا إلى 9.610 مليونا في اليوم الأخير من أغسطس\آب.

وعُدلت بيانات يوليو تموز بالرفع لتظهر وجود 8.920 مليون فرصة عمل بدلا من 8.827 مليون في القراءة السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا وجود 8.800 مليون فرصة عمل في أغسطس\آب.

    المصدر :
  • رويترز

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