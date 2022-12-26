الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
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"على مدار الساعة".. روسيا تتّخذ مواقع جديدة للدفاع الجوي

منذ 21 دقيقة
عناصر من الجيش الروسي

عناصر من الجيش الروسي

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تعمل «على مدار الساعة» في مواقع جديدة للتصدي للهجمات الصاروخية والجوية التي تشنها أوكرانيا.

هذا ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن بيان للوزارة أن «أطقم أنظمة (إس – 300) تتخذ مواقع جديدة لأنظمة صواريخ أرض – جو بعيدة المدى الروسية».

كما نقلت الوكالة عن الوزارة أن «وحدات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية تواصل العمل في مناطق المواقع الجديدة في مهام قتالية على مدار الساعة».

كذلك ذكرت إنترفاكس نقلاً عن قائد عسكري أن بطارية «إس – 300» قادرة على تتبع هدف على مسافة تصل إلى 204 كيلومترات، وعلى ارتفاع يصل إلى 30 كيلومتراً.

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