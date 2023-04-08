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على مدى ثلاثة أيام.. الصين تعلن عن مناورات عسكرية حول تايوان

منذ 33 دقيقة
علما الصين وتايوان

علما الصين وتايوان

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أعلنت القيادة الميدانية الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني أن الصين ستجري مناورات عسكرية على مدى ثلاثة أيام حول تايوان اعتبارا من اليوم السبت 8\4\2023.

جاء الإعلان عن المناورات بعد يوم من عودة رئيسة تايوان تساي إينج وين من زيارة للولايات المتحدة.

وأضافت‭ ‬القيادة في بيان مقتضب أن الصين ستسير “دوريات استعداد للقتال” وتجري تدريبات حول مضيق تايوان وإلى الشمال والجنوب والشرق من تايوان “كما هو مزمع”.

والتقت تساي مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي أثناء وجودها في لوس انجليس الأربعاء، مما أثار غضب بكين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.

    المصدر :
  • رويترز

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