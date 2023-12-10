الأحد 26 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 10 ديسمبر 2023 |
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على مدى ثلاثة أيام.. المصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

منذ 11 ثانية
الانتخابات المصرية - تعبيرية

الانتخابات المصرية - تعبيرية

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يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وحربًا على حدودها مع غزة.

وتبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء (07:00-19:00 بتوقيت غرينتش) على مدى ثلاثة أيام، ومن المقرر إعلان النتائج في 18 كانون الأول/ ديسمبر.

ووفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عامًا التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

هذا وترشح 3 آخرون لمنافسة السيسي، وهم فريد زهران الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عبد السند يمامة وهو رئيس حزب الوفد، وحازم عمر الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ المصري ورئيس حزب الشعب الجمهوري.

وكان المصريون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم في مطلع الشهر الجاري، ويجري التصويت داخل مصر من اليوم وحتى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل كانون الثاني/ يناير المقبل.

يشار إلى أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات تتولى مسؤولية الإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات في مصر وإدارتها.

كما ستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، وسيُسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المعتمدة بمراقبة التصويت، بحسب ما أعلنت الهيئة.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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