على مستوى الرؤساء.. مباحثات صينية - روسية حول التنسيق الاستراتيجي الوثيق

أبلغ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس 8 فبراير/شباط، بأنه يتعين على البلدين السعي إلى تحقيق تنسيق استراتيجي وثيق والدفاع عن سيادتهما وأمنهما ومصالحهما التنموية.

وذكر تلفزيون الصين المركزي إن الرئيس “شي” قال: خلال مكالمة هاتفية مع بوتين اليوم الخميس إنه يتعين على الجانبين أن يعارضا بحزم تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية.

ونقل عن شي قوله إنه يتعين على بكين وموسكو أيضا تنمية زخم جديد للتعاون والحفاظ على استقرار السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد.

وقال يوري أوشاكوف المستشار بالكرملين اليوم الخميس إن بوتين وشي رفضا خلال المكالمة ما وصفاه بالتدخل الأمريكي في شؤون الدول الأخرى.

وأضاف أن الزعيمين قالا إن سياستهما الخارجية ستهدف إلى إنشاء “نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدالة” مردفا أنه لا توجد خطط للزيارات المتبادلة والاجتماعات الشخصية بينهما في الوقت الراهن.

وتابع أن بوتين وشي ناقشا أيضا الوضع في أوكرانيا وحل الصراع في الشرق الأوسط واتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية.