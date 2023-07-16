على وقع ارتفاع عدد الضحايا.. كوريا الجنوبيّة تستعدّ للمزيد من الفيضانات

أعلنت سلطات مكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية، أنّها انتشلت اليوم الأحد خمس جثث لأشخاص حوصروا تحت نفق غمرته الأمطار الغزيرة في وسط البلاد، مما رفع عدد القتلى من جراء الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد منذ أيام إلى 31.

وقال مسؤولون إنه تم العثور على الأشخاص الخمسة في حافلة تغطيها المياه في نفق حاصرته المياه في تشونغجو أمس السبت، بعد أن بدأ عمال الإنقاذ عمليات البحث تحت الماء في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة في وقت سابق، إن 26 شخصًا لقوا حتفهم وفقد 10 حتى الساعة 6 صباحًا (21:00 بتوقيت غرينيتش يوم السبت) حيث تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات في جميع أنحاء البلاد وجرى إجلاء 7540 شخصًا.

ولم يتم إدراج ضحايا النفق الذي غمرته المياه في بيانات الوزارة، حيث لم يتضح على الفور عدد الأشخاص والسيارات المحاصرين تحت الماء.

وقال سيو جيونج إيل، رئيس محطة الإطفاء الغربية في تشونغجو للصحافيين: “نحن نركز على عملية البحث حيث من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الناس”.

وقال مكتب الرئيس يون سوك يول، الذي يقوم الآن برحلة خارجية، إن الرئيس أصدر أوامر لرئيس الوزراء هان دوك سو، بتعبئة جميع الموارد المتاحة لتقليل الخسائر، حيث من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على شبه الجزيرة الكورية اليوم الأحد.