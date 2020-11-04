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على وقع الانتخابات.. تكساس الأولى أميركيا في إصابات كورونا

منذ 27 دقيقة
تزايد الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الولايات الأمريكية

تزايد الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الولايات الأمريكية

أسوشيتد برس
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تجاوزت تكساس ولاية كاليفورنيا الأميركية من ناحية تسجيل أكبر عدد من الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حتى الآن، وفقا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

وتظهر بيانات مرصد جامعة “جونز هوبكنز” أنه، وحتى يوم الأحد، تم تسجيل 938503 حالة إصابة في تكساس.

وفي ذات الوقت، كانت كاليفورنيا قد سجلت 938119 حالة إصابة، تليها فلوريدا بتسجيل 812063 حالة.

ومن المحتمل أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أكثر ارتفاعا من الرقم المعلن، لا سيما وأن العديد من الأشخاص لم يخضعوا لأي فحوصات للتحقق من إصابتهم.

وتشير الدراسات إلى أن العديد من الأشخاص قد يصابون بالمرض دون أي أعراض.

وبلغ متوسط الإصابات في سبعة أيام في تكساس قد ارتفع خلال الأسبوعين الماضيين من 7.12 بالمئة إلى 10.72 بالمئة، وفقا لأرقام جامعة “جونز هوبكنز”.

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