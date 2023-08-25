على وقع التنافس مع الصين.. أميركا تُشجّع إندونيسيا على تحديث جيشها

في الوقت الذي تعزز فيه الولايات المتحدة العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا، وسط التنافس الجيوسياسي مع الصين، شدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اجتماع مع نظيره برابوو سوبيانتو، على أهمية تحديث الجيش الإندونيسي.

واستقبل أوستن أمس الخميس في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) نظيره الإندونيسي سوبيانتو، وهو قائد سابق للقوات الخاصة وسياسي مخضرم من المتوقع أن يترشح للانتخابات الرئاسية في العام المقبل.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تتطلع فيه إندونيسيا إلى تحديث جيشها واستبدال معداته القديمة، وقد خصصت 134.3 تريليون روبية (8.89 مليار دولار) هذا العام للدفاع، وهو أكبر مبلغ مخصص في ميزانية الدولة، ومبلغ مماثل للعام المقبل. ويبلغ عدد سكان إندونيسيا 270 مليون نسمة.

ووفقًا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، كان نصيب الفرد من الإنفاق الدفاعي في إندونيسيا وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العشر سنوات الماضية هو الأدنى بين اقتصادات الأسواق الناشئة الستة في جنوب شرق آسيا.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان، إنّ وزيري دفاع البلدين لديهما النية لزيادة القدرات الدفاعية “مثل تحديث الطائرات المقاتلة، والمقاتلات الجديدة متعددة الأدوار، وطائرات النقل ذات الأجنحة الثابتة والدوارة”.

وتسعى إندونيسيا إلى تحديث طائراتها المقاتلة التي تشمل طرزًا من بينها إف-16 الأميركية وسوخوي سو-27 وسو-30 الروسية.

وأعلنت البلاد يوم الإثنين صفقة لشراء 24 طائرة نقل هليكوبتر من شركة لوكهيد مارتن الأميركية لصناعة الأسلحة بسعر غير معلن. وقالت هذا الشهر إنها اشترت 12 طائرة مسيرة جديدة من شركة تركية بقيمة 300 مليون دولار.

ونقل بيان البنتاغون عن أوستن وسوبيانتو قولهما أيضًا إنّ مطالب الصين بالتوسع في بحر الصين الجنوبي “تتعارض مع القانون الدولي”.

وقالت وزارة الدفاع الإندونيسية إنّ البلدين ملتزمان بالحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وبالحفاظ كذلك على “نظام مفتوح وشامل وقائم على القواعد”.