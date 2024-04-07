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على وقع التوتر في المنطقة.. حادث مريب في البحر الأحمر جنوب غربي عدن

منذ 32 دقيقة
سفينة في البحر الأحمر

سفينة في البحر الأحمر

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على وقع التوتر غير المسبوق التي تشهده المنطقة منذ الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق وتوعد طهران برد موجع، استمرت الحوادث في البحر الأحمر الذي لم يهدأ بدوره منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يوم الـ7 من أكتوبر الماضي.

ففي جديد تلك الحوادث، أعلنت اليوم الأحد، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي عدن اليمنية.

إلا أنها لم تعط على الفور مزيدا من التفاصيل، واكتفت بالقول في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة إكس اليوم الأحد إن السلطات تحقق في الأمر.

إلى ذلك، أهابت الهيئة بالسفن التحرك بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

    المصدر :
  • رويترز

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