على وقع التوتّر.. تايوان وغواتيمالا تؤكدان تعزيز العلاقات الودية

تعهدت تايوان وغواتيمالا، اليوم الأحد، بتعزيز التعاون بينهما، وذلك خلال زيارة تجريها الرئيسة تساي إنغ وين إلى البلد الواقع في أميركا الوسطى، بعد أسبوع على إعلان هندوراس قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزيرة لإقامة علاقات رسمية مع بكين.

وأكدت تساي أن تايوان ستواصل مساعدة غواتيمالا التي تعهدت في المقابل مواصلة الإعتراف بسيادة تايوان.

وقطعت هندوراس العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في آذار لتعترف بالصين، ما قلص إلى 13 عدد الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع تايبيه، بينها غواتيمالا وبيليز، المحطة التالية لتساي.

وتعتبر الصين الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي جزءًا لا يتجزأ من أراضيها وتؤكد أنها ستعيدها إلى كنفها وترفض إقامة علاقات مع أي بلد يعترف دبلوماسيًا بتايبيه.