على وقع التوتّر.. لقاء يجمع وزير خارجية اليابان وكبير دبلوماسيي الصين

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أنّ الوزير يوشيماسا هاياشي، التقى مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي اليوم الجمعة، على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقد في إندونيسيا.

يأتي ذلك بعد ان توترت العلاقات بين البلدين، مع إصرار الصين على طموحاتها البحرية في المنطقة. كما أن الصين باتت أشد المنتقدين لخطة اليابان لتصريف المياه من محطة فوكوشيما النووية المعطلة والتي تحتوي على آثار من التريتيوم.

ودافع هاياشي عن الخطة في اجتماع لآسيان أمس الخميس، قائلًا إن تصريف المياه سيجري وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أنّ الصين تقدم “مزاعم لا تستند إلى أدلة علمية”، حسبما جاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليابانية.