على وقع التوتّر.. 20 سفينة صينيّة وتايوانيّة وجهًا لوجه

في ظلّ التوتر الأمني والسياسي الذي يسيطر على مضيق تايوان، مع استمرار المناورات التي تنفذها الصين لليوم الثاني على التوالي، أكد مصدر مطلع أنّ نحو 20 سفينة عسكرية، منها نحو عشر سفن صينية وعشر سفن تايوانية، تتواجد وجهًا لوجه بالقرب من الخط الأوسط لمضيق تايوان.

كما أضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الصين أجرت محاكاة لشن هجمات على أهداف عسكرية أجنبية قبالة الساحل الجنوبي الغربي لتايوان، اليوم، وفق ما نقلت رويترز.

“تطويق كامل للجزيرة“

وكانت الصين بدأت منذ يوم السبت تدريبات في مضيق تايوان على “تطويق كامل” للجزيرة، وفق ما ذكر التلفزيون الحكومي، في اليوم الأوّل من تلك المناورات العسكرية التي ستستمرّ حتّى الاثنين.

فيما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، في وقت سابق، اليوم الأحد، أن الصين تواصل تدريباتها العسكرية وأرسلت عدة طائرات، مضيفة أنها رصدت 9 سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة في اليوم الثاني من المناورات، مشددة على أنها تراقب الأنشطة الصاروخية الصينية، وأن قواتها الجوية على درجة عالية من اليقظة.