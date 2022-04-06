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على وقع العقوبات الجديدة على موسكو.. صعود فوري لأسعار النفط

منذ 12 ساعة
رافعة لمضخة الزيت تضخ النفط في حقل بالقرب من كالجاري في كندا

رافعة لمضخة الزيت تضخ النفط في حقل بالقرب من كالجاري في كندا (رويترز)

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ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الأربعاء لتعوض خسائرها في وقت مبكر من الجلسة مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات بعد التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا، الأمر الذي فاق تأثيره مخاوف ضعف الطلب بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية وتمديد الإغلاق العام في شنغهاي الصينية.

وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 107.13 دولار للبرميل بعد تراجعها إلى 105.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 102.17 دولار للبرميل بعد انخفاضها إلى 100.37 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة.

وأعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم الأربعاء عقوبات جديدة على موسكو بسبب قتل المدنيين في شمال أوكرانيا الذي وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه “جرائم حرب” مطالبا بعقاب مناسب. وتنفي روسيا استهداف المدنيين.

وستحظر العقوبات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي ويتعين موافقة الدول الأعضاء عليها شراء الفحم الروسي ومنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد. كما حثت بريطانيا دول مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على تحديد إطار زمني لوقف واردات النفط والغاز الروسية تدريجيا.

وعوضت مخاوف الإمدادات المتنامية تراجع الأسعار في وقت سابق بفعل زيادة الدولار الذي يجعل النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى وزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

وتزايدت المخاوف المرتبطة بالطلب بعدما مددت الصين، وهي من كبار مستوردي النفط، الإغلاق العام في مدينة شنغهاي المركز المالي للبلاد والتي يقطنها 26 مليون نسمة.

    المصدر :
  • رويترز

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