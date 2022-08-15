على وقع زيارة مشرعّين أميركيين.. الصين تجري مزيدًا من التدريبات قرب‭ ‬تايوان

أعلن الجيش الصيني أنه أجرى مزيدًا من التدريبات بالقرب من تايوان، حيث قامت مجموعة من المشرعين الأميركيين بزيارة الجزيرة، التي تعتبرها الصين إقليمًا تابعا لها، والتقت بالرئيسة “تساي إينج وين”.

وقالت قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي إن التدريبات “رادع حازم للولايات المتحدة وتايوان اللتين تواصلان لعب الحيل السياسية وتقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان”.

في السياق نفسه، حذّر المبعوث الصيني لشؤون شبه الجزيرة الكورية “ليو شياو مينغ”، من عواقب زيارة وفد الكونغرس لجزيرة تايوان الأحد 14 آب، برئاسة السناتور إد ماركي، معتبرًا هذه الزيارة “لعبًا بالنار”.

وقال “ليو” في تغريدة عبر “تويتر”: “هذه خطوة خطيرة للغاية تشبه اللعب بالنار، ومن يلعب بالنار سيموت منها”.

وأضاف: “نحثّ الدول المعنية على الالتزام بسياسة الصين الواحدة والتعامل بشكل صحيح مع قضية تايوان ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين”.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت سابقًا بأنّ زيارة خمسة سياسيين أميركيين إلى تايبيه يومي 14 و 15 آب، هي جزء من زيارة أكبر لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.