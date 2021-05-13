على وقع مؤشرات التضخم الأمريكي.. الذهب يسجل ارتفاعاً جديداً

ارتفع الذهب اليوم الخميس بدعم من آمال في أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة قريبا، غير أن المكاسب حد منها صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1816.63 دولار للأونصة، وذلك بعد نزول بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال كايل رودا، المحلل لدى “آي جي ماركت”: “ما زلنا في مرحلة ما بعد الصدمة من ذلك المؤشر الصادر لأسعار المستهلكين، والتوقعات في السوق الآن هي أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيضطر إلى فعل شيء حيال التضخم”.

لكنه أضاف أن الفدرالي يؤكد على أن التضخم سيكون مؤقتا، بما لا يثير مخاوف لديه بشأن تعديل أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأمريكيين زادت بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما في أبريل الماضي، مما يفاقم القلق بشأن زيادة التضخم.

ورفع ذلك القلق عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، في حين استقر الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2881.61 دولار للأونصة. وهبطت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.90 دولار للأونصة، في حين صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1211.87 دولار.