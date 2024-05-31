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علي لاريجاني يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة بإيران

منذ 46 دقيقة
رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني أصيب بفيروس كورونا

علي لاريجاني

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أعلن تلفزيون “العالم” الإيراني، اليوم الجمعة، 31 أيار/مايو الجاري، أن الرئيس السابق لمجلس الشورى، علي لاريجاني، ترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في يوليو المقبل.

وعرض التلفزيون مقطع فيديو يظهر لاريجاني البالغ من العمر 66 عاما وهو يغادر ما بدا كأنه مكتب حكومي.

وأعلنت إيران إجراء انتخابات رئاسية لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي، الرئيس الذي تحطمت طائرته في شمال البلاد في وقت سابق هذا الشهر.

وإلى جانب لاريجاني، ترشح أيضا في وقت سابق هذا الأسبوع سعيد جليلي، المفاوض النووي السابق الذي سبق له الترشح مرتين للرئاسة.

ويتعين على جميع المرشحين الحصول على موافقة هيئة مجلس صيانة الدستور المكونة من 12 عضوا.

وأعلنت إيران يوم الاثنين 20 أيار/مايو الجاري، رسمياً مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحيتهم في إقليم ورزقان.

يذكر أن مجلس صيانة الدستور لم يصدق على ترشيح لاريجاني، نهاية شهر أيار/مايو 2021، حيث أفادت وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري، بعدم تأييد أهلية علي لاريجاني وإسحاق جهانغيري ومحمود أحمدي نجاد لخوض الانتخابات الرئاسية.

للمزيد اقرأ:

رفض تأييد أهلية لاريجاني وأحمدي نجاد وجهانغيري لخوض الانتخابات الرئاسية

 

    المصدر :
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