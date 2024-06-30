عمال إطفاء يخمدون حريقا في غابة بجزيرة سيريفوس اليونانية

تمكن عمال إطفاء يونانيون اليوم الأحد 30 حزيران/يونيو 2024، من إخماد حريق هائل اندلع الليلة الماضية وخرج عن السيطرة في جزيرة سيريفوس الواقعة في بحر إيجة.

وعمل العشرات من عمال الإطفاء جاهدين بدعم من 15 سيارة إطفاء وطائرة هليكوبتر تنقل المياه لإخماد الحريق. وقال فريق الإطفاء إن النيران اندلعت في منطقة ذات كثافة نباتية منخفضة وامتدت بسرعة بفعل الرياح العاتية.

وقال كوستاس ريفينثيس رئيس بلدية جزيرة سيريفوس للتلفزيون اليوناني إن الحريق، الذي امتد في مرحلة ما عبر مسافة 15 كيلومترا، تسبب في إلحاق أضرار بمنازل لقضاء العطلات ومستودعات.

وحفز الطقس الحار والرياح في أنحاء البلاد نشوب العشرات من حرائق الغابات أمس السبت ونصحت السلطات الناس بالابتعاد عن مناطق الغابات.

وذكر مسؤولون أن حريقا اندلع في منطقة غابات ذات تضاريس جبلية خارج أثينا تراجعت حدته صباح اليوم الأحد لكن لا يزال حوالي 160 عامل إطفاء يكافحون للسيطرة عليه.

وذكر خبراء الأرصاد الجوية أنه من غير المتوقع أن تهدأ الرياح القوية حتى وقت لاحق من اليوم.

وحرائق الغابات شائعة في الدول الواقعة على البحر المتوسط لكنها أصبحت أكثر تدميرا في السنوات القليلة الماضية نظرا لأن فصل الصيف أصبح أكثر حرارة وجفافا ورياحا، وهو ما يربطه العلماء بتداعيات تغير المناخ.

وبعد حرائق الغابات التي أسفرت عن سقوط قتلى الصيف الماضي، وفي أعقاب الشتاء الأكثر دفئا على الإطلاق، وضعت اليونان استراتيجية جديدة تشمل إرسال سيارة إطفاء إضافية إلى كل حريق جديد وتسريع الدعم الجوي وإزالة الغابات.