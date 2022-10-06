عمال السكك الحديدية والموانئ في جنوب أفريقيا يبدؤون إضرابهم المفتوح

قالت شركة ترانسنت التي تشغل خطوط الشحن والسكك الحديدية في جنوب أفريقيا (الخميس 6-10-2022) إن العمال بدأوا إضرابا مفتوحا في مختلف عملياتها بسبب خلاف على الأجور مع نقابتين رئيسيتين في خطوة يمكن أن تُلحق الضرر بالصادرات الرئيسية للبلاد ومن بينها المعادن.

وسيشل الإضراب خدمات الشحن بالسكك الحديدية ويؤثر على الموانئ في الدولة صاحبة أكثر اقتصادات أفريقيا تقدما.

وتعمل ترانسنت، المملوكة للدولة، بأقل من طاقتها بسبب نقص القاطرات وضعف الصيانة والتخريب والسرقات التي تتعرض لها بنيتها التحتية.

ورفضت النقابة الوطنية المتحدة للنقل ونقابة جنوب أفريقيا المتحدة للنقل والعمال التي تمثل معظم العمال في ترانسنت عرضا من الشركة بزيادة الأجور بين ثلاثة وأربعة في المئة وقالتا إن النسبة أقل من معدل التضخم السنوي في البلاد الذي بلغ 7.6 في المئة في أغسطس آب.

وقالت ترانسنت إن الإضراب مخالف للقانون مضيفة أن النقابتين لم تتبعا في تنظيمه القواعد المنصوص عليها في قانون العمل.