عمدة مدينة نيويورك: الأذان الإسلامي سيتمّ سماعه بحريّة في المدينة

أعلن مسؤولون أنّ الأذان المبجل للصلاة سيُسمع قريبًا بحرية في جميع أنحاء مدينة نيويورك.

وقال رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز، إنّه سيتمّ السماح للمساجد والمصليات برفع الأذان خلال ساعات محددة من أيام الجمعة وخلال شهر رمضان من دون تصريح من شرطة نيويورك.

وأضاف آدامز خلال حدث يوم الثلاثاء، أنّ التوجيهات الجديدة ستزيل الارتباك والتمييز الديني الصريح حول المجتمعات التي يمكنها نقل أذانها للصلاة. وأشار إلى أنّه يمكن سماع أجراس الكنائس بحرية في جميع أنحاء المدينة.

وقال لسكان المدينة المسلمين: “أنتم أحرار في العبادة في مدينة نيويورك”.

كانت مدينة نيويورك موطنًا لما يقرب من 769 ألف مسلم اعتبارًا من عام 2016، وفقًا لدراسة أجراها مسلمون من أجل التقدم الأميركي.

لكن أتباع الديانة الإسلامية واجهوا في كثير من الأحيان التمييز في المدينة، بخاصة في السنوات التي تلت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، عندما بدأت شرطة نيويورك في مراقبة المجتمعات المسلمة.

ولم يعترف مفوض شرطة نيويورك، إدوارد كابان، بهذا الماضي المثير للجدل، لكنّه قال إنه يجب حماية حقوق كل سكان نيويورك. وقال: “أكدنا اليوم أننا لا نتسامح فقط مع الحرية الدينية في مدينتنا. لقد احتفلنا به، واحتضنا فضيلتنا المدنية وقوة اختلافاتنا”.

وستسمح القواعد الجديدة لدور العبادة الإسلامية ببث الأذان للصلاة كل يوم جمعة بين الساعة 12:30 ظهرًا وحتى الساعة 1:30 بعد الظهر، وكذلك أثناء غروب الشمس كل مساء خلال شهر رمضان.

وقال المسؤولون إنه يجب الحفاظ على مستوى الصوت عند مستوى معقول وبما يتوافق مع قانون الضوضاء في المدينة.