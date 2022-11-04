عمران خان: مسلّحان حاولا اغتيالي بالرصاص

كشف رئيس الوزراء الباكستاني السابق “عمران خان” أنّ مسلحين اثنين حاولا اغتياله في مدينة وزير أباد، بإطلاق النار على مسيرة احتجاجية كان يقودها إلى العاصمة إسلام أباد.

وأضاف خان، متحدثاً في خطاب مباشر من مستشفى في لاهور حيث يتلقى العلاج، أنّ الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين.

وذكر خان أن خطة اغتياله كانت من تدبير ثلاثة أشخاص، لكنه لم يذكر أسماء بعينها، ولم يقدم أي دليل على مزاعمه.

وتعرّض رئيس الحكومة الباكستانية المُقال من منصبه لمحاولة اغتيال فاشلة في مدينة وزير آباد بإقليم البنجاب شرقي باكستان، وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المشتبه في إطلاقه النار عليه قد قُتل.

وقال مستشار مقرّب من عمران خان إن الشرطة اعتقلت مشتبهًا به ثانيا في محاولة الاغتيال، مؤكدًا في الوقت نفسه نبأ مقتل المشتبه به الأول.