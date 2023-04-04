عمران خان ينتصر.. محكمة باكستانية تأمر بإجراء انتخابات محلية جزئية

أمرت المحكمة العليا في باكستان الثلاثاء بأن انتخابات في إقليمين بالبلاد يتعين أن تجرى بحلول 15 مايو\أيار بالرغم من معارضة الحكومة لإجراء التصويت في وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية وتحديا سياسيا من المعارضة.

ويضغط رئيس الوزراء السابق عمران خان من أجل إجراء انتخابات برلمانية في إقليمي البنجاب وخيبر بختون خوا في إطار حملة لإجبار الحكومة على إجراء انتخابات عامة مبكرة بدأها منذ أن اضطر للتنحي قبل عام إثر خسارته في اقتراع برلماني على الثقة.

ورفض رئيس الوزراء شهباز شريف دعوة خان لإجراء انتخابات عامة مبكرة وأيدت حكومته تأجيل لجنة الانتخابات للتصويت في الإقليمين حتى الثامن من أكتوبر\تشرين الأول.

وعزت اللجنة ذلك إلى نقص الموارد ووافقتها الحكومة قائلة إنه من غير الممكن تنظيم انتخابات محلية بينما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية ومع وجود موعد مقرر بالفعل لانتخابات عامة في أوائل أكتوبر\تشرين الأول على أي حال.

لكن المحكمة العليا قضت بأن التأجيل غير قانوني وبأن التصويت في الإقليمين يجب أن يجرى بين 30 أبريل\نيسان و15 مايو\أيار.

وأشاد حزب خان بالحكم لكن الحكومة قالت إنه سيتسبب في مشكلات.

وقال أعظم نذير تارر وزير العدل والقانون في مؤتمر صحفي “سيؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة البلاد”.

وحزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان هو الحزب الحاكم في الإقليمين وحل البرلمانين فيهما مبكرا على أمل إجبار الحكومة على الموافقة على مطلب إجراء انتخابات عامة مبكرة.

كما أمرت المحكمة الحكومة بتخصيص 21 مليار روبية (73.17 مليون دولار) للمفوضية الانتخابية لتنظيم الانتخابات المحلية في الإقليمين.