عمر رحمون المقرب من "نظام الأسد" يشمت بكارثة زلزال المغرب!

اعتبر أحد أبرز المقربين من النظام السوري والمتحدث باسم المصالحة السورية “عمر رحمون” أن ما حل من كارثة بأهل مملكة المغرب جراء الزلزال المدمر الذي أصابهم، هو جزاء عدم تضامن أهل المغرب مع سوريا وأهلها بعد زلزال 6 شباط الكبير الذي ضرب كلاً من تركيا وسوريا.

كتب رحمون في منشور له عبر منصة “X”:

يوم ضرب الزلزال سورية تعاطف معنا الكثير من دول وشعوب هذا العالم إلا المغرب فلم أجد كلمة تعزية أو دعاء بالشفاء للجرحى حينما ضرب الزلزال سورية، رغم بحثي المتواصل على صفحات التواصل الاجتماعي علّني أجد كلمة تعاطف أو تضامن لكنني لم أجد شيئاً من ذلك وصاروا يسخرون ممن يقدم الدعم للسوريين”.

وأضاف رحمون: “لم يكونوا يتوقعون بأنهم أول من سيصاب بعدنا بالمصيبة نفسها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “افعل ما شئت كما تدين تدان”، رحم الله الضحايا وأعان المتضررين ، ولعلهم يتذكرون .

يوم ضرب الزلزال سورية تعاطف معنا الكثير من دول وشعوب هذا العالم إلا المغرب فلم أجد كلمة تعزية أو دعاء بالشفاء للجرحى حينما ضرب الزلزال سورية ، رغم بحثي المتواصل على صفحات التواصل الاجتماعي علّني أجد كلمة تعاطف أو تضامن لكنني لم أجد شيئاً من ذلك وصاروا يسخرون ممن يقدم الدعم… — عمر رحمون (@Rahmon83) September 9, 2023