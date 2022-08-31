عملاق الغاز الروسي جازبروم يتوقع زيادة في الإيرادات في 2022

قال أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لعملاق الغاز الروسي جازبروم، الأربعاء، إن الشركة حققت نتائج جيدة جدا في النصف الأول من 2022 وإن الإيرادات السنوية ستتجاوز مستويات العام الماضي، بدعم من زيادات حادة في الأسعار طغت على انخفاض حاد في إنتاج وصادرات الغاز.

وتوقفت جازبروم عن الإعلان رسميا عن نتائجها المالية منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط فيما تسميه “عملية عسكرية خاصة”، لكن مسؤولين استمروا في تقديم مؤشرات بشأن أداء الشركة.

وقال ميلر إن إنتاج جازبروم من الغاز الطبيعي بلغ 288.1 مليار متر مكعب في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب وإن الصادرات إلى خارج كومنولث الدول المستقلة بلغت 82.2 مليار متر مكعب. ولم يقدم أرقاما للمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتقول جازبروم إن إنتاجها من الغاز من أول يناير كانون الثاني إلى 15 أغسطس آب هبط 13.2 بالمئة في حين هوت الصادرات إلى خارج الاتحاد السوفيتي السابق 36.2 بالمئة على أساس سنوي على خلفية المواجهة مع الغرب بسبب أوكرانيا.

وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها حققت أرباحا صافية قياسية بلغت 2.5 تريليون روبل (41.75 مليار دولار) في النصف الأول من 2022 .

وقال ميلر، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الغرب ارتكب خطأ برفضه عقودا طويلة الأجل لتوريد الغاز الروسي.

وأضاف أن أسعار الغاز في السوق الفورية ربما تتجاوز أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب العقوبات وقرارات خاطئة من الهيئات التنظيمية الغربية.

وقال ميلر أيضا إن صادرات الغاز الروسي إلى الصين قفزت 60 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من 2022 في حين أن خزانات الغاز في روسيا مملوءة بنسبة 92 في المئة.