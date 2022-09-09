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عملية أمنية تطيح برؤوس عصابة كبيرة لتهريب الهيروين من إيران إلى ألمانيا

منذ 24 دقيقة
آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2022 7:22 مساءً
الشرطة الألمانية

الشرطة الألمانية

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قال ممثلون للادعاء في ألمانيا (الجمعة 9-9-2022) إن أربعة اعتُقلوا بعد أن نفذت الشرطة أكبر ضبطية لمخدر الهيروين في تاريخ البلاد إذ صادرت نحو 700 كيلوجرام في إطار عملية أمنية ضد عصابة لتهريب المخدرات من إيران.

وضبطت السلطات هذه الكمية من المخدرات في مدينة هامبورغ الساحلية في نهاية أغسطس آب. ونفذت الشرطة الاعتقالات خلال ليلة الخميس بعد أن فتشت عشر بنايات في مدينتي دريسدن وكيمنتس في هامبورج وفي هولندا.

وصادرت الشرطة وثائق وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف ذكية ومركبات.

والمعتقلون هم رجل يحمل الجنسيتين التركية والصربية في الأربعين من العمر ويُشتبه في أنه زعيم العصابة وإيراني يبلغ من العمر 35 عاما في هولندا وألماني يبلغ من العمر 54 عاما يشتبه في أنه استخدم مزرعته وموارده لنقل المخدرات ووسيط تركي يبلغ من العمر 53 عاما.

    المصدر :
  • رويترز

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