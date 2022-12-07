عملية أمنية ضخمة في ألمانيا تنقذ البلاد من مخطط دموي!

استفاق الألمان صباح (الأربعاء 7-12-2022) على أخبار مقلقة أمنياً تمحورت حول كشف السلطات لمخطط أعدته جماعية يمينية متطرفة كانت تخطط لأعمال عنف دموية وضرب المؤسسات الدستورية في البلاد.

ومنذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء، اتخذ مسؤولون من المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA) والقوات الخاصة في الشرطة، إجراءات على الصعيد الوطني ضد خلية تابعة لحركة “مواطني الرايخ”

وجرت العملية تحت اسم “سوكو” أو “الظل”، إذ فتش حوالي 3000 من عناصر الشركة، 137 عقارا يملكهم 52 مشتبهاً بهم، فيما نشرت صحف ألمانيا أنباء عن اعتقال 25 شخصا.

ففي الساعة السادسة صباحًا، اقتحمت القوات الخاصة منزلًا في منطقة وانسي السكنية في برلين. وبعد ثلاث دقائق فقط، نفذ عناصر من الشرطة مداهمة لمنزل في ولاية تورينجن.

وفي الوقت نفسه، انتقل الضباط إلى حوالي 30 عقارًا في ولاية بادن فورتمبيرغ بينها ورشة لتصليح السيارات، كما طالت المداهمات متجر في جبال أور (ولاية ساكسونيا).

وبالإضافة إلى ذلك، جرت مداهمات في ولايات بافاريا وهيسن وساكسونيا السفلى، فضلا عن منطقة كيتزبوهيل في النمسا وبيروجيا في إيطاليا.

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي: “المتهمون ينتمون إلى منظمة إرهابية تأسست في نهاية نوفمبر/تشرين ثاني 2021 على أبعد تقدير، والتي حددت لنفسها هدف إسقاط نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكلها الخاص من الحكم، وتم بالفعل العمل على أساس هذا النظام”.