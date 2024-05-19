عملية أمنية كبيرة في كاليدونيا الجديدة الفرنسية لاستعادة السيطرة على طريق رئيسي

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن تنفيذ عملية أمنية ضخمة يوم الأحد في كاليدونيا الجديدة الفرنسية، تشارك فيها أكثر من 600 دركي، بهدف استعادة السيطرة على الطريق الرئيسي بين العاصمة نوميا ومطارها الدولي.

وكتب دارمانان على منصة “إكس” مساء السبت “يجري في هذه الأثناء إطلاق عملية كبيرة تضم أكثر من 600 من رجال الدرك.. في كاليدونيا الجديدة تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على الطريق الرئيسي البالغ طوله 60 كيلومترا بين نوميا والمطار”.

وارتفعت إلى ستة حصيلة قتلى التوتر في أرخبيل كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ السبت بحسب السلطات، في اليوم السادس من أعمال شغب واضطرابات اندلعت على خلفية إصلاح انتخابي مثير للجدل، في حين رأت رئيسة بلدية نوميا أن الوضع “بعيد عن العودة إلى الهدوء” متحدثة عن “مدينة محاصرة”.

وتعد أعمال الشغب هذه الأخطر في كاليدونيا الجديدة منذ ثمانينات القرن الماضي، وتأتي على خلفية إصلاح انتخابي أثار غضب الانفصاليين.

وفي نوميا، اصطف مئات الأشخاص أمام المتاجر، على أمل التزود بمواد غذائية وإمدادات.

ودعت حكومة كاليدونيا الجديدة إلى إزالة الحواجز والمتاريس.

وفرضت حالة الطوارئ بعدما تصاعدت المعارضة ضد إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع عدد من يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية ليشمل كل المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات. ويرى المنادون بالاستقلال أن ذلك “سيجعل شعب كاناك الأصلي أقلية بشكل أكبر”.

وتأمل السلطات الفرنسية بأن تؤدي حالة الطوارئ السارية منذ الخميس إلى الحد من أعمال العنف التي بدأت الاثنين.