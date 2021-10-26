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عملية أمنية لليوروبول توقع بعشرات المطلوبين بجرائم تتعلق بـ "الإنترنت المظلم"

26 - أكتوبر - 2021
اليوروبول

اليوروبول

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أعلنت الشرطة الأوروبية “اليوروبول” ضبط نحو 150 مطلوبا كانوا يتجرون بالمخدرات والأسلحة عبر الإنترنت المظلم “دارك ويب” في أنحاء العالم.

وأفادت “اليوروبول” بأنه تمت أيضا مصادرة ملايين اليوروهات نقدا وبالبيتكوين إضافة إلى مخدرات وأسلحة في عملية “دارك هانتور DarkHunTOR”، وأن العملية “كانت تقوم على سلسلة خطوات منسقة في أستراليا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة”.

وتأتي العملية استكمالا لتفكيك منصة “دارك ماركت DarkMarket” في يناير بقيادة الشرطة الألمانية، حيث قدم هذه المنصة المحققون آنذاك على أنها “أوسع” نقطة شراء في السوق السوداء الإلكترونية.

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