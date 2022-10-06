عملية إنزال جوي أميركية بسوريا

أعلن التلفزيون السوري، الخميس، تنفيذ عدة مروحيات أمريكية عملية إنزال جوي في ريف القامشلي الجنوبي.

وقال التلفزيون السوري إن عملية الإنزال الأمريكية أسفرت عن مقتل شخص واختطاف آخرين.

وأوضح التلفزيون أن العملية وقعت في الساعات الأولى من صباح الخميس، قرب محافظة الحسكة.

فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط أنه ليس لديها معلومات فورية حول الموضوع، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

لكن التلفزيون السوري والجيش الأمريكي لم يفصحا حتى الآن عن طبيعة العملية ولا الأشخاص المستهدفين فيها.

وغالبا من ترتبط عمليات الإنزال الأمريكية باصطياد رؤوس إرهابية تابعة لتنظيمات مختلفة.