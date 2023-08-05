عملية إنقاذ خزان "صافر" المتهالك تدخل مرحلتها الأخيرة

من عملية سحب النفط من صافر

قالت الأمم المتحدة إن عملية إنقاذ خزان “صافر” المتهالك، دخلت مرحلتها الأخيرة مع بقاء أقل من 30% من النفط الموجود في الخزان المتهالك العائم قبالة السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر.

وقال مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، آخيم شتاينر، في تغريدة على حسابه في “إكس”، السبت: “وصلنا اليوم إلى نقل 824,179 برميل من النفط الموجود في خزان صافر إلى الناقلة البديلة (اليمن)”.

كما أضاف أن ما تم نقله حتى الآن يمثل 71% من إجمالي النفط الموجود في “صافر”، والبالغ 1.14 مليون برميل.

وأكد شتاينر أن عملية الأمم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر أصبحت في مرحلتها النهائية، مع بقاء 29% فقط من مخزون “صافر” النفطي.

وأوضح المسؤول الأممي أن البرنامج الإنمائي، الذي يقود العملية، ملتزم بالعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لحماية الحياة وسبل العيش، وقال: “مع كل برميل نفط يتم ضخه من صافر مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر ضماناً”.

وترسو “صافر” التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة منذ الثمانينات، على بعد نحو خمسين كيلومتراً من ميناء الحُديدة الاستراتيجي الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات، غرب اليمن.

ولم تخضع “صافر” لأي صيانة منذ 2015 حين تصاعدت الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن.