عملية استخباراتية للموساد في قلب إيران للقبض على مشتبه "بالتخطيط لهجوم في قبرص"

قالت إسرائيل (الخميس 29-6-2023) إن عملاء من جهازها المخابراتي الموساد نشطوا في إيران للقبض على مشتبه بكونه قائد ما قالت إنها خطة إيرانية لشن هجوم على إسرائيليين في قبرص.

وقال بيان للموساد أن المشتبه به هو يوسف شهبازي عباساليو وقال إنه “تلقى تعليمات مفصلة وأسلحة من (مسؤولين) كبار في الحرس الثوري الإيراني” لتنفيذ مثل هذا الهجوم.

ووفقاً لقناة i24 فقد أجرى المكلف بمهمة قتل رجل الأعمال الإسرائيلي في قبرص، اتصالات مع مساعدين ومرشدين إيرانيين وباكستانيين ومحليين، خلال إقامته هناك، حيث ساعدوه في الحصول على الأسلحة ووسائل الاتصال ونقله إلى المنطقة التي يعيش فيها الرجل المستهدف.

وخطط عباساليو لمتابعة الهدف عندما يغادر منزله ويقضي عليه في مكان منعزل ليلاً، بناء على طلب مشغله الإيراني، ووصل عدة مرات خارج منزل الشخص المعني، وقام بتصوير وجمع معلومات استخبارية عن الاحتياطات الأمنية في المنزل.

وحين كشفت الأجهزة الأمنية المحلية أمر عباساليو، أمره شوشتري زاده بالتخلص من السلاح على الفور، قام القاتل بإخفاء البندقية في مكان بعيد في ليماسول، في حفرة ملفوفة بقطعة قماش، وبعدها فر إلى إيران.

ووفقاً لمصادر القناة، تقف وراء خطة الاغتيال شعبة المخابرات الخارجية في منظمة استخبارات الحرس الثوري (الفرقة 800). المشغل المباشر للقاتل مسؤول كبير معروف في التنظيم يدعى حسن شوشتري زاده، وهو المسؤول عن الهجمات في الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الموساد الاستثنائية تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات القبرصي وأجهزة المخابرات الأخرى.