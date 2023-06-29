السبت 13 ذو الحجة 1444 ﻫ - 1 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عملية استخباراتية للموساد في قلب إيران للقبض على مشتبه "بالتخطيط لهجوم في قبرص"

29 - يونيو - 2023
آخر تحديث: 29 - يونيو - 2023 10:01 مساءً
الموساد

الموساد

A A A
طباعة المقال

قالت إسرائيل (الخميس 29-6-2023) إن عملاء من جهازها المخابراتي الموساد نشطوا في إيران للقبض على مشتبه بكونه قائد ما قالت إنها خطة إيرانية لشن هجوم على إسرائيليين في قبرص.

وقال بيان للموساد أن المشتبه به هو يوسف شهبازي عباساليو وقال إنه “تلقى تعليمات مفصلة وأسلحة من (مسؤولين) كبار في الحرس الثوري الإيراني” لتنفيذ مثل هذا الهجوم.

ووفقاً لقناة i24  فقد أجرى المكلف بمهمة قتل رجل الأعمال الإسرائيلي في قبرص، اتصالات مع مساعدين ومرشدين إيرانيين وباكستانيين ومحليين، خلال إقامته هناك، حيث ساعدوه في الحصول على الأسلحة ووسائل الاتصال ونقله إلى المنطقة التي يعيش فيها الرجل المستهدف.

وخطط عباساليو لمتابعة الهدف عندما يغادر منزله ويقضي عليه في مكان منعزل ليلاً، بناء على طلب مشغله الإيراني، ووصل عدة مرات خارج منزل الشخص المعني، وقام بتصوير وجمع معلومات استخبارية عن الاحتياطات الأمنية في المنزل.

وحين كشفت الأجهزة الأمنية المحلية أمر عباساليو، أمره شوشتري زاده بالتخلص من السلاح على الفور، قام القاتل بإخفاء البندقية في مكان بعيد في ليماسول، في حفرة ملفوفة بقطعة قماش، وبعدها فر إلى إيران.

ووفقاً لمصادر القناة، تقف وراء خطة الاغتيال شعبة المخابرات الخارجية في منظمة استخبارات الحرس الثوري (الفرقة 800). المشغل المباشر للقاتل مسؤول كبير معروف في التنظيم يدعى حسن شوشتري زاده، وهو المسؤول عن الهجمات في الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الموساد الاستثنائية تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات القبرصي وأجهزة المخابرات الأخرى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
ماكرون يرجئ زيارته لألمانيا بسبب الاضطرابات في فرنسا
عناصر من الشرطة الفرنسية
احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
فرنسا في مأزق جديد.. الفنادق تشهد موجة إلغاء حجوزات في جميع المناطق المتضررة
الفتى الفرنسي نائل
احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
على وقع الغضب والاحتجاجات.. تشييع جثمان الشاب نائل في فرنسا

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
مسؤول إسرائيلي يحذر حزب الله: أخلوا الخيَم وإلا قصفنا بأنفسنا!
حرق عدد من السيارات في الاحتجاجات التي عمت مدناً فرنسية
احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
باريس تخرج عن السيطرة.. "فيديو" لأعمال عنف واقتحام للمتاجر الكبرى
الأزمة في لبنان - تعبيرية
صدمة ثقيلة.. صندوق النقد يُقدّم التقرير "الأشدّ قتامة" حول وضع لبنان!