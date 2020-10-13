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عملية استخبارية في بغداد… القبض على أحد معاوني الزرقاوي

منذ 16 ساعة
الجيش العراقي- أرشيفية

الجيش العراقي- أرشيفية

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أعلنت وكالة الأنباء العراقية، الثلاثاء، القبض على أحد معاوني مؤسس تنظيم القاعدة في العراق، أبو مصعب الزرقاوي، في عملية استخبارية شهدتها العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء عن بيان لوزارة الداخلية أن “مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على أحد معاوني المقبور أبو مصعب الزرقاوي في منطقة حي الرفاق ببغداد”.

وشرح البيان أن وزارة الداخلية شكلت فريقا مختصا لنصب كمين “محكم له”، بعد متابعته من محافظة ديالى (شرق العاصمة) والإطاحة به في بغداد.

وذكرت الوزارة أن المقبوض عليه “مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، الذي عمل بما يسمى (مفارز الاغتيالات) ولاية ديالى قاطع هبهب”.

وجاء في البيان أنه “من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية، واشترك بعدة عمليات إرهابية مع عصابات القاعدة وداعش من خلال نصب سيطرات وهمية للاغتيالات، وتهجير المواطنين في ناحية هبهب بدوافع طائفية قبل عمليات التحرير”.

يذكر أن الزرقاوي قتل في غارة جوية أميركية عام 2006، وتحولت الجماعة التي كان يقودها إلى ما يعرف بتنظيم داعش، الذي هيمن على مساحات كبيرة في العراق وسوريا عام 2014.

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