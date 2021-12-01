عملية تبادل أسرى بين الجيش اليمني والحوثي

أجرى الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي المسلحة الموالية لإيران صفقة جديدة لتبادل الأسرى في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وأكد مصدر في السلطة المحلية لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن الجيش اليمني أفرج عن 8 مسلحين من “أنصار الله” أسرهم خلال معارك في وقت سابق، مقابل إفراج الجماعة عن 14 أسيرا.

وأضاف أن صفقة تبادل الأسرى بين الجيش اليمني و”أنصار الله” قادتها وساطات محلية.

وتعد الصفقة هي الثانية من نوعها بين الجانبين خلال شهر، إذ تبادل الطرفان في 22 أكتوبر الماضي، 13 أسيرا في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وسبقتها صفقة مماثلة في 29 سبتمبر الماضي، شملت 200 أسير من الجانبين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وسبق أن نفذ الطرفان صفقات تبادل عديدة لأسرى، بوساطات محلية بعيدا عن جهود الأمم المتحدة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تبادلت الحكومة والحوثيون، على مدى يومين، 1056 أسيرا من الجانبين، في أكبر صفقة تبادل منذ بدء الحرب بين الطرفين قبل نحو 7 سنوات.

وفي مشاورات برعاية أممية في السويد عام 2018، قدم الطرفان قوائم تضم ما يزيد عن 15 ألف أسير ومختطف.

وحاليا، لا يوجد إحصاء دقيق بعدد أسرى الجانبين، لا سيما وأن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.

وأودت الحرب المستمرة بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم قرابة 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، بحسب الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات هذا النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ 2015 يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.