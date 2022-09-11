عملية تحرير مدينة إيزيوم مستمرة.. اليكم التفاصيل

منذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية ومع مرور الوقت تحاول اوكرانيا استعادة اراضيها، في عمليات مضادة وواسعة النطاق شرق البلاد، حيث أكدت كييف الأحد، تحرك قواتها لاستعادة بلدات وقرى في محيط مدينة إيزيوم الاستراتيجية.

وأفاد الجيش الأوكراني في تعميم بشأن الوضع الميداني الذي يصادف مرور 200 يوم على بدء العملية العسكرية الروسية، بأن قواته تعمل على “تحرير المستوطنات في منطقتي كوبيانسك وإيزيوم التابعتين لمنطقة خاركيف”.

فيما أعلن الجيش في تعميمه اليوم أن أوكرانيا استعادت مناطق يبلغ مجموع مساحتها حوالي 3 آلاف كيلومتر مربع من القوات الروسية منذ بداية سبتمبر.

وأكدت روسيا، السبت، أنها ستسحب قواتها من منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا بينما أعلنت كييف أن جيشها سيطر على مركز لوجستي مهم في إطار هجوم مضاد خاطف.

في الأثناء، أكد قيادي انفصالي موال لروسيا في الشرق أن منطقة دونيتسك تشهد معارك “صعبة” بين القوات الروسية والأوكرانية.

كما ذكر مسؤول أوكراني أن قوات كييف تتقدّم باتّجاه مدينة ليسيتشانسك التي سيطرت عليها القوات الروسية بعد معارك شرسة بالمدفعية في تموز/يوليو الماضي.

ويُعَدّ إعلان موسكو عن سحب القوات وتأكيد كييف أن قواتها دخلت بلدة كوبيانسك التحوّلين الميدانيين، الأكثر أهمية في القتال في شرق أوكرانيا حيث رجحت الكفة لصالح موسكو على مدى شهور.

تأتي أنباء الانسحاب بعد وقت قصير من نشر القوات الخاصة الأوكرانية صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر بالزي العسكري بحوزتهم أسلحة آلية “في كوبيانسك”، وجاء في بيانها أن البلدة “كانت أوكرانية وستبقى كذلك دائما”.

وسقطت البلدة التي تعد حوالي 27 ألف نسمة وتقع على طريق مهم لإيصال الإمدادات للقوات الروسية في الشرق في الأسبوع الأول من العملية الروسية.

في حين يتوقع مراقبون أن تعلن القوات الأوكرانية انتصارات جديدة في منطقة خاركيف المحاذية لروسيا والتي سيطر عليها الجيش الروسي أو قصفها بالمدفعية على مدى شهور.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي أن جنود كييف دحروا القوات الروسية من إيزيوم التي تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للعمليات العسكرية الروسية وكانت تعد حوالي 45 ألف نسمة قبل العملية الروسية.