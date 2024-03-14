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عملية طعن غرب القدس.. إصابة 3 إسرائيليين واستشهاد المهاجم

منذ 38 دقيقة
قوات الأمن الإسرائيلية في موقع عملية الطعن في بيت كاما (الفرنسية)

قوات الأمن الإسرائيلية في موقع عملية الطعن في بيت كاما (الفرنسية)

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جرح 3 مستوطنين إسرائيليين في عملية طعن نفذها فلسطيني اليوم الخميس 14 آذار/مارس الجاري، أمام مستوطنة بيت كاما، على بعد حوالي 55 كيلومترا جنوب غربي القدس المحتلة.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بوقوع 3 إصابات إحداها خطيرة في عملية طعن عند مدخل مستوطنة بيت كاما، في حين قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت منفذ العملية بعد أن أطلقت عليه النار داخل مقهى.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منفذ عملية الطعن في بيت كاما من مدينة رهط العربية بالنقب، وتعود أصوله إلى قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن جهاز الإسعاف الإسرائيلي قوله إن رجلا في الخمسينيات من عمره أصيب “بجروح خطيرة” بعد تعرضه للطعن اليوم الخميس في هجوم.

وقال كبير المسعفين في خدمة “نجمة داود الحمراء” كالمان غينزبرغ: “وصلنا إلى مكان الحادث بأعداد كبيرة، ولاحظنا حركة كبيرة، وبجوار أحد المتاجر كان رجل في الخمسينيات من عمره ممددا فاقد الوعي ومصابا بطعنات”.

وأضاف في بيان: “وضعناه على الفور في وحدة العناية المركزة المتنقلة ونقلناه إلى المستشفى في حالة حرجة مع إجراء عملية الإنعاش”.

ويأتي الهجوم غداة إعلان الشرطة أن اثنين من أفراد الأمن الإسرائيليين أصيبا في عملية طعن نفذها فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما وصل على دراجة هوائية إلى حاجز الأنفاق جنوب القدس.

    المصدر :
  • الجزيرة

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