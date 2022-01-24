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عملية عسكرية واسعة للتحالف لتدمير أهداف “مشروعة” في صنعاء

منذ 6 ساعات
قوات التحالف العربي

قوات التحالف العربي

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الاثنين، إطلاق عملية عسكرية لتدمير أهداف “مشروعة” في صنعاء على خلفية هجمات صاروخية للحوثيين على المملكة والإمارات، حسمنا نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضح التحالف أن العملية تأتي “استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية”.

وسبق أن أعلن التحالف، مساء الأحد، عن تعرض منطقة جازان جنوب المملكة لـ”اعتداء وحشي بصاروخ باليستي” نفذه الحوثيون وأسفر عن إصابة شخصين، كما ذكر لاحقا أنه اعترض صاروخا باليستيا أطلق باتجاه ظهران.

وصباح الاثنين أفادت وزارة الدفاع الإماراتية باعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي، ولم يؤد الهجوم إلى سقوط خسائر بشرية.

 

 

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