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عملية مفاجئة.. جنديان يقتلان 11 من رفاقهما بمعسكر تدريب روسي في "بيلغورود"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2022 11:36 مساءً
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن جنديين متطوعين أطلقا النار على جنود آخرين في ميدان رماية تابع للجيش الروسي بالقرب من أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين قبل أن يقتل الجنديان المتطوعان.

وأضافت الوزارة في بيان أن إطلاق النار وقع في منطقة بيلغورود جنوب غربي روسيا المحاذية لأوكرانيا.

وتابعت أن الجنديين المتطوعين من دولة سوفيتية سابقة لم تذكر اسمها، وأطلقا النار على جنود آخرين خلال تدريب على الهدف وقتلا في تبادل لإطلاق النار.

ووصفت الوزارة الحادث بأنه “هجوم إرهابي”.

على صعيد آخر، شنت القوات الأوكرانية، السبت، هجمات عنيفة على مدينة خيرسون الواقعة جنوب أوكرانيا، والتي يحتل جزءا كبيرا منها الروس.

وقد بدأ الجيش الأوكراني هجوماً هو الأعنف في المقاطعة، عبر المقاتلات والمروحيات، لاسيما في محوري دوتشاني و ميلوفويا اللتين سيطرت عليهما سابقاً.

بدورها أكدت السلطات الانفصالية الموالية لروسيا، أن هناك محاولات أوكرانية للهجوم على المقاطعة”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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