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عملية مقايضة كبيرة للأسرى بين روسيا واوكرانيا

منذ 20 دقيقة
أندريه يرماك

أندريه يرماك

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قالت روسيا وأوكرانيا أنهما أجرتا عملية مقايضة كبيرة للأسرى الاثنين، بإطلاق سراح 106 أسرى حرب روس مقابل 100 أوكراني.

وفي تدوينة على تليغرام، قال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إن الأوكرانيين المفرج عنهم من بينهم مدافعون عن مدينة ماريوبول ومصنع آزوفستال للصلب اللذين استولت عليهما روسيا في الأشهر الأولى من الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن سجناءها أُطلق سراحهم بعد عملية مفاوضات.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الأسرى مرات منذ بداية الحرب في فبراير شباط 2022 في مثال نادر على الاتصال المباشر بين الجانبين.

    المصدر :
  • رويترز

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