عملية نوعية.. تعاون أوروبي إماراتي يطيح بتنظيم يدير ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا

أعلنت شرطة الاتحاد الأوروبي (الاثنين 28-11-2022) أنها ساعدت في تنسيق عملية لضبط تنظيم عصابات يدار من عناصر في الإمارات العربية المتحدة ويعتقد أنه يتحكم فيما يصل إلى ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا.

وقالت الوكالة إن الشرطة اعتقلت 49 مشتبها بهم في مداهمات في بلجيكا وفرنسا وهولندا وإسبانيا والإمارات في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر تشرين الثاني.

وأضافت في بيان “حجم تهريب الكوكايين إلى أوروبا الذي يسيطر عليه المشتبه بهم ويديرونه كان هائلا” مضيفة أنه تم ضبط أكثر من 30 طنا من المخدرات خلال التحقيقات.

وأطلق على عملية تنسيق المداهمات اسم “ديزرت لايت” وتم التخطيط لها على مدى عامين.