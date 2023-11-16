عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لحزب الله

نفّذت الشرطة الألمانية في سبع مناطق من البلاد عمليات تفتيش واسعة استهدفت جمعية إسلامية يشتبه في ارتباطها بحزب الله اللبناني، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الخميس.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر “في الوقت الذي يشعر العديد من اليهود بالتهديد، لن تتسامح ألمانيا مع الدعاية الإسلامية أو التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل”، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش استهدفت “المركز الإسلامي في هامبورغ” وخمس مجموعات تابعة له.

وسبق وأن أوقف القضاء الألماني منذ ستة أشهر رجلين في ولاية سكسونيا السفلى يشتبه أنهما عضوان في حزب الله اللبناني. وحسب النيابة العامة فإنّ أحد الموقوفين يحمل الجنسية الألمانية. ويصنف حزب الله في عدة دول منها ألمانيا كمنظمة إرهابية.