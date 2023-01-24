الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
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عمل تخريبي في باريس.. وإغلاق محطة قطارات مزدحمة!

منذ 7 دقائق
إغلاق محطة قطارات مزدحمة في باريس

إغلاق محطة قطارات مزدحمة في باريس

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شهدت محطة قطارات مزدحمة في باريس توقفًا شبه كامل لحركة النقل اليوم الثلاثاء، بعد أن تسبب حريق مفتعل في تعطيل عمل مركز توجيه القطارات المتجهة إلى شرق العاصمة الفرنسية.

وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا SNCF إن حركة القطارات من محطة غار دو ليست Gare de l’Est التي تسير قطارات إلى شرق فرنسا وألمانيا وكذلك إلى الضواحي الشرقية للعاصمة باريس توقفت طوال اليوم باستثناء عدد قليل من الخدمات المحلية.

وإغلاق محطة رئيسية في باريس مدة يوم كامل أمر غير معتاد على الإطلاق، وكانت منصات المحطة الصاخبة في العادة هادئة على نحو مخيف بعد ظهر الثلاثاء.

وأوضحت الشركة أن العمليات ستظل معطلة الأربعاء، وسيغادر قطار واحد فقط من كل ثلاثة قطارات عالية السرعة TGV.

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