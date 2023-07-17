الأثنين 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 17 يوليو 2023 |
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"عمل وحشي".. تنديد أمريكي بانسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب

منذ ساعة واحدة
ليندا توماس جرينفيلد

ليندا توماس جرينفيلد

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قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، الإثنين، إن إنهاء روسيا اتفاقا يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود “عمل وحشي”.

وأضافت للصحفيين “روسيا وجهت ضربة أخرى للفئات الأكثر ضعفا في العالم، وهذه المرة بتعليق مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود. هذا حقا عمل آخر من أعمال الوحشية”.

انتهى عملياً

جاء ذلك، بعدما أعلنت موسكو الاثنين أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بات في حكم المنتهي، بعد ساعات من هجوم ليلي شنته كييف على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها عام 2014.

وقال الكرملين الاثنين إن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية الذي تنتهي صلاحيته منتصف الليل (الساعة 21,00 ت.غ) “انتهى عمليا”، لكن روسيا مستعدة للعودة إليه “فورا” عند تلبية شروطها.

وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود التي وقّعتها روسيا وأوكرانيا في تموز/يوليو 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة، للتخفيف من خطر المجاعة في العالم من خلال ضمان تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية رغم الحرب.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تبلغت بقرار الكرملين.

كما أوضحت لوكالة “تاس” العامة للأنباء “أبلغت روسيا رسميا الطرفين التركي والأوكراني فضلا عن الأمانة العامة للأمم المتحدة معارضتها تمديد الاتفاق”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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