الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سوليفان: عناصر روسية تدربت في إيران على تشغيل الطائرات المسيرة

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2022 11:56 صباحًا
جيك سوليفان

جيك سوليفان

A A A
طباعة المقال

أفاد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بأن عناصر روسية تدربت في إيران على تشغيل الطائرات المسيرة، مؤكدا أن وفدا روسيا زار مطارا في وسط إيران مرتين منذ يونيو لفحص الطائرات المسيرة.، وفق ما نقلت “سي إن إن” عن المسؤول الأميركي.

وأضاف أن إيران ستزود روسيا بمئات من الطائرات المسيرة، منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة.

كما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي في وقت سابق أن طهران تستعد لتدريب جنود روس على استخدام هذه الطائرات المسيرة، مشيرا إلى احتمال استخدامها هذا الشهر في حرب أوكرانيا.

وأشار سوليفان إلى أن إيران قدمت طائرات مسيرة مماثلة للحوثيين في اليمن.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن جزءا على الأقل من الطائرات الإيرانية المقدمة هي من الجيل الأقدم من طائرات “شاهد 129″، هذه المسيرات معروفة بضرباتها الثقيلة وقد تستخدمها روسيا لمهاجمة نظام الصواريخ بالغ الدقة هيمارس himars الذي توفره الولايات المتحدة لأوكرانيا.

ورغم عدم تأكيد أي من المسؤولين الروس أو الإيرانيين لهذا الخبر، إلا أنه دليل على تعميق تعاونهما العسكري الذي بدأ يقلق البلدان الأخرى.

يأتي توجه موسكو للاعتماد على مسيرات طهران بعد أن فقدت روسيا نسبة كبيرة من طائراتها بدون طيار في الأسابيع القليلة الأولى من الحرب وفق الاستخبارات الغربية.

يشار إلى أن روسيا أطلقت الثلاثاء قمرا اصطناعيا إيرانيا للمراقبة من المحتمل أن تستخدمه موسكو، بحسب وسائل اعلام أميركية، لدعم هجومها في أوكرانيا الأمر الذي نفته طهران.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

العلاقات الصينية التايوانية تشهد توتراً كبيراً
بكين تستعمل التهديد في حال فشل الحل السلمي مع تايوان
مؤشر نيكي الياباني
انخفاض في مؤشر نيكي الياباني متأثرا بأسهم شركات الرقائق
علم كينيا
كينيا.. النتائج الأولية للانتخابات تظهر احتدام المنافسة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
فقدان الوزن- تعبيرية
فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!