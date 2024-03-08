عند الإغلاق.. وول ستريت تنزل عن قمم غير مسبوقة

تراجع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك اليوم الجمعة 8 آذار/مارس الجاري، بعد أن لامسا مستويات مرتفعة غير مسبوقة، مع اتجاه أسهم شركات الرقائق في الاتجاه المعاكس بعد أن كانت تحلق على ارتفاعات عالية، وتقرير سوق العمل الذي أظهر خلق وظائف جديدة بأكثر من المتوقع، بينما ارتفع معدل البطالة أيضا على غير المتوقع.

وتشير البيانات الأولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أغلق منخفضا 32.99 نقطة بما يعادل 0.64 بالمئة إلى 5124.37 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 185.22 نقطة أو 1.14 بالمئة إلى 16085.11 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 66.28 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 38725.74 نقطة.