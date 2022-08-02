عن طريق لبنان.. السلطات اليونانية تعتقل 5 أشخاص لمحاولتهم تهريب مهاجرين

قبضت السلطات اليونانية على 5 أشخاص، ووجهت لهم تهمة محاولة تهريب 96 مهاجرًا إلى أوروبا، عبر مسار بحري جديد مباشر من لبنان، إلى إيطاليا.

خفر السواحل اليوناني أفاد بأن المهربين المشتبه بهم اعتقلوا من بين 101 شخص كانوا على متن يخت عُثر عليه بعدما جرفته المياه الخميس الماضي، على بعد ما يزيد على مائة وعشرين كيلومترًا جنوب شرق جزيرة كارباثوس الواقعة جنوب شرق اليونان، مبيّنًا أن من بين المشتبه بهم مواطنين من أفغانستان وإيران وتركيا.

وأشار في بيان الى أنه “نظرا لعدد الركاب الضخم والظروف الصحية السيئة، كانت السفينة غير صالحة للإبحار”، كاشفًا أن كل مهاجر دفع ما بين ستة آلاف وخمسمائة إلى ثمانية آلاف دولار مقابل نقلهم إلى إيطاليا.

ونقل المهاجرون، وبينهم أربعون طفلًا وتسع عشرة سيدة، إلى معسكر مخصص لطالبي اللجوء.

في الثامن والعشرين من حزيران الماضي، أُنقذ 166 مهاجرًا كانوا على متن قارب صيد غير صالح للإبحار غادر لبنان متجهًا إلى إيطاليا، قبالة كارباثوس.

ووجه خفر السواحل اليوناني اتهامات لستة أشخاص كانوا على متنها بتهريب مهاجرين في تلك القضية.